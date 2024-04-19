Bulgaristan'a yolcu taşıyan otobüs Kırklareli'de devrildi. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Bulgaristan'a yolcu taşıyan otobüs, Kırklareli'nin Kavaklı beldesi yakınlarında devrildi. İddiaya göre 11 kişinin içerisinde bulunduğu otobüsün devrilmesi sonucu bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kaza sonucu çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. - KIRKLARELİ