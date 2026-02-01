Haberler

Artvin'de çığda kaybolan çoban için yakınlarından çağrı

Güncelleme:
Artvin'in Ardanuç ilçesinde 2025 yılında meydana gelen çığ felaketinde kaybolan çoban Bülent Gezer'in yakınları, arama çalışmalarının yeniden başlatılması için yetkililere çağrıda bulundu. Olumsuz hava şartları nedeniyle durdurulan arama çalışmalarının bahar aylarında devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyü Aksu Dağı bölgesinde 31 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen çığ felaketinde kaybolan çoban Bülent Gezer'in yakınları, arama çalışmalarının yeniden başlatılması çağrısında bulundu.

Olayda sürülerini yayladan köye indirmeye çalışan 6 çoban ile yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvan çığa maruz kalmıştı. Çobanlardan 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, başlatılan arama kurtarma çalışmalarında Suat Temel ile Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla'nın cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Kayıp çoban Bülent Gezer için yürütülen çalışmalar ise olumsuz hava şartları ve artan çığ riski nedeniyle 3 Ocak'ta geçici olarak durdurulmuştu.

AFAD ekipleri tarafından son olarak termal kamera donanımlı dronlarla bölgede arama, ölçüm ve gözlem çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde yeni çığların oluştuğu ve risk seviyesinin yükseldiği tespit edilirken, yetkililer arama çalışmalarının tamamen sonlandırılmadığını, hava ve arazi şartlarının uygun hale gelmesiyle yeniden başlatılacağını bildirdi.

Yakınlarından çağrı

Bülent Gezer'in yakınlarından Bahriye Durgun, bahar aylarına kadar arama yapılmaması durumunda cesede ulaşılamayacağını belirterek, "Baharda bu bölgede kar çözülür, yaban hayvanları devreye girer. Kardeşimizin cesedini bu şekilde kaybetmek istemiyoruz. Çocuklarına gösterebileceğimiz bir mezar olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

