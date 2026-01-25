Buldan Emniyetin gururu oldular

Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğünde başarıyla görev yapan başarılı polis şefleri, düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Buldan İlçe Emniyet Müdürlüğünde başarıyla görev yapan Başkomiser İmdat Bayram ve Komiser Fırat Coşgun'a Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle ödül ve başarı belgesi takdim edildi.

Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç tarafından Buldan'da başarıyla gören yapan Başkomiser İmdat Bayram ve Komiser Fırat Coşgun'a üstün başarıları ve aranan şahısların yakalanmasında gösterdikleri gayretli çalışmalardan dolayı verildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Büyük bir fedakarlık ve sorumluluk bilinciyle görevini yerine getiren personellerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denildi. - DENİZLİ