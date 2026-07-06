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Tarladan eve dönen çiftçi devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Tarladan eve dönen çiftçi devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
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Denizli'nin Buldan ilçesinde tarlasından dönerken traktörüyle şarampole yuvarlanan 70 yaşındaki Veli Bozkuş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Denizli'nin Buldan ilçesinde tarlasından dönerken şarampole yuvarlanan traktörün altında kalan 70 yaşındaki çiftçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, Buldan ilçesine bağlı Alandız Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlasındaki çalışmalarını tamamladıktan sonra kendi kullandığı traktörle evine dönmek üzere yola çıkan Veli Bozkuş (70), henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör şarampole yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan yaşlı adam, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Veli Bozkuş, doktorların tüm çabalarına rağmen kalp durması sonucu yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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