Buldan’da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı

Denizli'nin Buldan ilçesinde inşaatın ikinci katında çalışan 57 yaşındaki çalışan, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, Denizli'nin Buldan ilçesi Süleymanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir inşaatın ikinci katında çalışan 57 yaşındaki H. A., çalıştığı sırada dengesini kaybederek bulunduğu yerden inşaatın zeminine düştü.

H. A.'nın düştüğünü fark eden çalışma arkadaşları ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından H.A'ı ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırdı. İş kazası geçiren H.A.'nın sert zemine düşmesi üzerine ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı