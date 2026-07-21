Haberler

Baygınlık geçiren tır şoförü istasyonda yakıt alan başka bir tıra çarptı

Baygınlık geçiren tır şoförü istasyonda yakıt alan başka bir tıra çarptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Denizli'nin Buldan ilçesinde baygınlık geçiren tır sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu araç, akaryakıt istasyonuna girerek başka bir tıra çarptı. Kazada sürücü yaralandı.

Denizli'nin Buldan ilçesinde baygınlık geçiren şoförün kontrolünü kaybettiği tır, akaryakıt istasyonuna daldı. Bu sırada yakıt alan başka bir tıra çarpan tırın şoförü Dursun yaralandı.

Kaza, Buldan ilçe kavşağındaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Manisa'dan Denizli yönüne giden tır sürücüsü F.D.'nun (52) baygınlık geçirmesi üzerine idaresindeki 64 NF 359 plakalı tır kontrolden çıktı. Yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna giren tır, bu sırada istasyonda yakıt alan O.B. yönetimindeki 35 ASN 601 plakalı başka bir tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, baygınlık geçiren ve kazada yaralanan F.D.'yi Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise muhtemel bir tehlikeye karşı akaryakıt istasyonunda soğutma çalışması yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com Özel: Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum

Özgür Özel'in yeni parti ilanına Kılıçdaroğlu cephesinden ilk yorum
Gürsel Tekin, CHP çatısı altında kalacak belediyeleri duyurdu: İlk kez burada ifade edeceğim...

Özgür Özel'i zora sokacak çıkış: İlk kez burada ifade edeceğim...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geri sayım başladı! 30 milyon Euro'luk transfer

İkna olundu ve geri sayım başladı! 30 milyon Euro'luk dev transfer
Lamine Yamal'ın babasının yaşını duyanlar hayretler içerisinde kalıyor

Yamal'ın babasının yaşını duyanlar hayretler içerisinde kalıyor
Market çalışanı kadını raflara savurdu

Market çalışanı genç kadının yaşadığı vahşet kamerada
Daha Galatasaray'daki imzası kurumamıştı! Amedspor'un yolcusu

Daha Galatasaray'daki imzası bile kurumamıştı! Amedspor'un yolcusu
Eşya taşıma asansörünün minibüsün üzerine devrildiği anlar kamerada

Sokak ortasında faciadan böyle dönüldü
Arnavutköy'de cankurtaran kulesini yerinden söküp kendilerine atlama platformu yaptılar

Vandallıkta sınır yok! Cankurtaran kulesini söküp bakın ne yaptılar
Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber

Herkesten gizliyorlardı! Yenenler çiftini yıkan haber