Bulaşık Makinesi Hayal Kırıklığına Neden Oldu

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde satın aldığı mağazadan kendisine teşhir ürünü gönderildiğini iddia eden bir kişi, bulaşık makinesini mağazanın önünde yere attı.

Koçarlı ilçesinde Şener Alevci isimli kişi, ilçedeki bir beyaz eşya mağazasından bulaşık makinesi aldı. İddiaya göre, kendisine teşhir ürün gönderildiğini gören Alevci, bulaşık makinesini alarak mağazaya gitti. Alevci, mağaza yetkililerinden değişim talebine olumlu yanıt alamayınca, bulaşık makinesini mağazanın önünde yere çarparak yaşanan duruma tepki gösterdi.

Alevci, sosyal medya hesabından olayı paylaşarak, "Mağazadan dün bulaşık makinesi aldım. 'Bize teşhir mi sıfır mı göndereceksin' diyerek ısrarla sorduğumda 'sana teşhir değil sıfır kutuda göndereceğim, ben teşhiri gönderip burada niye sıfır kutu tekrar açayım' diyen bir mağaza, bugün teşhir ürün göndermiş. İade etmek istediğimizde zorluk çıkınca, işte sonucu" ifadelerine yer verdi. - AYDIN