Haberler

Bulaşık Makinesi Hayal Kırıklığına Neden Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Koçarlı'da bir müşteri, mağazadan aldığı bulaşık makinesinin teşhir ürünü olduğunu fark edince tepki gösterip makineyi mağaza önünde yere attı. Müşteri, satış öncesinde mağaza yetkilisinden aldığı cevapları sosyal medya üzerinden paylaştı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde satın aldığı mağazadan kendisine teşhir ürünü gönderildiğini iddia eden bir kişi, bulaşık makinesini mağazanın önünde yere attı.

Koçarlı ilçesinde Şener Alevci isimli kişi, ilçedeki bir beyaz eşya mağazasından bulaşık makinesi aldı. İddiaya göre, kendisine teşhir ürün gönderildiğini gören Alevci, bulaşık makinesini alarak mağazaya gitti. Alevci, mağaza yetkililerinden değişim talebine olumlu yanıt alamayınca, bulaşık makinesini mağazanın önünde yere çarparak yaşanan duruma tepki gösterdi.

Alevci, sosyal medya hesabından olayı paylaşarak, "Mağazadan dün bulaşık makinesi aldım. 'Bize teşhir mi sıfır mı göndereceksin' diyerek ısrarla sorduğumda 'sana teşhir değil sıfır kutuda göndereceğim, ben teşhiri gönderip burada niye sıfır kutu tekrar açayım' diyen bir mağaza, bugün teşhir ürün göndermiş. İade etmek istediğimizde zorluk çıkınca, işte sonucu" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Mehmet Ali Erbil'den servet açıklaması: Oturduğum ev 10 milyon dolar

'Maddi çöküş' iddiaları sonrası ilk kez servetini açıkladı
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti

Menajerinden olay hamle! Icardi'yi bakın hangi takıma teklif etti
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Fenerbahçe'deki başarının sırrı ortaya çıktı

Başarının tüm sırrı buymuş
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
Sultangazi'de balkondan atlamak isteyen genç yürekleri ağza getirdi

Tüm mahalleyi ayağa kaldırdı! Korku dolu anlar kamerada
Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması

Beşiktaş'tan resmi açıklama: Rafa Silva izin istedi
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.