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Bulanık'ta tayini çıkan güvenlik güçlerine veda yemeği

Bulanık'ta tayini çıkan güvenlik güçlerine veda yemeği
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Muş'un Bulanık ilçesinde, görev sürelerini tamamlayarak farklı illere atanan güvenlik güçleri için Kaymakamlık tarafından veda yemeği düzenlendi. Kaymakam Koşansu, personelin huzur ve güvenlik için yaptığı fedakarlıklara vurgu yaparak teşekkür etti.

Muş'un Bulanık ilçesinde görev sürelerini tamamlayarak farklı illere atanan güvenlik güçleri için veda yemeği verildi.

Bulanık Kaymakamlığı tarafından düzenlenen programda, görev sürelerini tamamlayan personelin ilçeye yaptığı katkılar vurgulandı. Yemekte konuşan Kaymakam Ömer Övünç Koşansu, güvenlik güçlerinin vatandaşların huzur ve güvenliği için büyük fedakarlıkla görev yaptığını belirtti. Bulanık'ta görev yapan emniyet ve jandarma personelinin kamu düzeninin sağlanması, asayişin korunması ve vatandaşların güven içinde yaşamlarını sürdürebilmesi adına önemli hizmetlerde bulunduğunu ifade eden Koşansu, tüm personele teşekkür etti.

Konuşmaların ardından görev yeri değişen personele plaket takdim edildi. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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