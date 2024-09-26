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Buharkent'te Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Buharkent'te Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde husumetli iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Buharkent ilçesinde 2 yıldır aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, 25 Eylül Çarşamba günü Zafer Mahallesi Zeytinoğlu Caddesi üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle 2 yıldır husumet bulunan M.Ö. ile Turgay Taş cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Taş husumetlisi M.Ö. tarafından göğüs bölgesinden bıçaklandı. 3 bıçak darbesi ile yaralanan Taş kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Taş'a ilk müdahalesi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Taş doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Taş'ın ailesi ve yakınları Buharkent Devlet Hastanesi önüne akın ederken, polis ekipleri de olayın ardından kaçan şüpheli M.Ö.'yü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Buharkent Güvenlik Politika 3-sayfa Kavga Kaza Suç

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