Buharkent'te Bıçaklı Kavga: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Buharkent ilçesinde 2 yıldır aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, 25 Eylül Çarşamba günü Zafer Mahallesi Zeytinoğlu Caddesi üzerinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle 2 yıldır husumet bulunan M.Ö. ile Turgay Taş cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Taş husumetlisi M.Ö. tarafından göğüs bölgesinden bıçaklandı. 3 bıçak darbesi ile yaralanan Taş kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Taş'a ilk müdahalesi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Taş doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Taş'ın ailesi ve yakınları Buharkent Devlet Hastanesi önüne akın ederken, polis ekipleri de olayın ardından kaçan şüpheli M.Ö.'yü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN