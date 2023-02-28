Buhara Apartmanı'ndaki enkaz çalışmaları sürüyor
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Buhara Apartmanı'ndaki enkaz çalışmaları sürüyor Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Zafer Mahallesi, İhram Sokak'taki Buhara Apartmanı'nın bulunduğu alanda ekiplerin enkaz çalışması sürüyor.
Buhara Apartmanı'ndaki enkaz çalışmaları sürüyor
MALATYA - Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Zafer Mahallesi, İhram Sokak'taki Buhara Apartmanı'nın bulunduğu alanda ekiplerin enkaz çalışması sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa