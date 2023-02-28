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Buhara Apartmanı'ndaki enkaz çalışmaları sürüyor

3. Sayfa Haberleri

Buhara Apartmanı'ndaki enkaz çalışmaları sürüyor Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Zafer Mahallesi, İhram Sokak'taki Buhara Apartmanı'nın bulunduğu alanda ekiplerin enkaz çalışması sürüyor.

Buhara Apartmanı'ndaki enkaz çalışmaları sürüyor

MALATYA - Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Zafer Mahallesi, İhram Sokak'taki Buhara Apartmanı'nın bulunduğu alanda ekiplerin enkaz çalışması sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya 3. Sayfa Haberler

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