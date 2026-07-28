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Bugün saat 11.20’de Bilecik mahreçli servis edilen "Elektrik direğinden çıkan kıvılcım orman yangınına sebep oldu" başlıklı haberimizde yer alan 2 kare, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberdeki mevcut karenin kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.

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Bugün saat 11.20’de Bilecik mahreçli servis edilen "Elektrik direğinden çıkan kıvılcım orman yangınına sebep oldu" başlıklı haberimizde yer alan 2 kare, kaynağından iptal edilmiştir.

Bugün saat 11.20'de Bilecik mahreçli servis edilen "Elektrik direğinden çıkan kıvılcım orman yangınına sebep oldu" başlıklı haberimizde yer alan 2 kare, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberdeki mevcut karenin kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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