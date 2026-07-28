Bugün saat 11.20’de Bilecik mahreçli servis edilen "Elektrik direğinden çıkan kıvılcım orman yangınına sebep oldu" başlıklı haberimizde yer alan 2 kare, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberdeki mevcut karenin kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.
Bugün saat 11.20’de Bilecik mahreçli servis edilen "Elektrik direğinden çıkan kıvılcım orman yangınına sebep oldu" başlıklı haberimizde yer alan 2 kare, kaynağından iptal edilmiştir.
Bugün saat 11.20'de Bilecik mahreçli servis edilen "Elektrik direğinden çıkan kıvılcım orman yangınına sebep oldu" başlıklı haberimizde yer alan 2 kare, kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberdeki mevcut karenin kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı