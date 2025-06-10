"Buğday tarlaları bilerek yakılıyor" tezini doğrulayan düzenek

'Buğday tarlaları bilerek yakılıyor' tezini doğrulayan düzenek
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir çiftçi, buğday ekili tarlasında yangın çıkaran elektronik düzenek buldu.

Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsal Durakbaşı Mahallesi'nde bir çiftçi, buğday ekili olan biçilmeye hazır tarlasında elektronik düzenek buldu. Çiftçinin ihbarıyla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

YANGIN ÇIKARMAK İÇİN HAZIRLANMIŞ

Yapılan kontrolde, düzeneğin yangın çıkarmak için hazırlandığı belirlendi. Düzeneğe el konulurken, çiftçinin şikayeti üzerine düzeneği bırakan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İşte tarlada bulunan o düzenek;

Buğday tarlasında yangın çıkaran elektronik düzenek buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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