Buenos Aires'te Yolcu Treni Raydan Çıktı: 19 Yaralı

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te yolcu treninin raydan çıkması sonucu 19 kişi yaralandı.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Sarmiento hattındaki yolcu treni raydan çıktı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada can yaşanmazken, en az 19 kişi yaralandı. Tüm hat boyunca seferler durduruldu. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. - BUENOS AIRES