Buenos Aires'te Yolcu Treni Raydan Çıktı: 19 Yaralı
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Sarmiento hattındaki yolcu treninin raydan çıkması sonucu 19 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, seferler durduruldu ve soruşturma başlatıldı.
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Sarmiento hattındaki yolcu treni raydan çıktı. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada can yaşanmazken, en az 19 kişi yaralandı. Tüm hat boyunca seferler durduruldu. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. - BUENOS AIRES
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa