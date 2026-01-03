Bucak'ta trafo yangını korkuttu

Burdur'un Bucak ilçesinde trafoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Bucak ilçesi Yeni Mahallede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan trafo henüz bilinmeyen bir sebepten yanmaya başladı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında etkilenen kimse olmazken trafoda maddi hasar meydana geldi. - BURDUR