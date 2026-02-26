Haberler

Burdur'da araç şarampole devrildi: 3 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazanın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bucak ilçesi Çobanpınar köyü yakınlarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yakup A. (71) idaresindeki 15 PV 810 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu konumunda bulunan Halil G. (78) ve Fatma A. (69) yaralandı. Kaza ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
