Burdur'da hasat yapan biçerdöver alevlere teslim oldu

Burdur'un Bucak ilçesinde seyir halindeyken alev alan biçerdöver itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında biçerdöverde maddi hasar meydana gelirken, yaklaşık 1 dönümlük anız alanı da zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Bucak ilçesine bağlı Karaaliler köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle biçerdöverde yangın çıktı. Motor bölümünden yükselen alevleri fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangında biçerdöverde maddi hasar meydana gelirken, yaklaşık 1 dönümlük anız alanı da yanarak zarar gördü. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangının çevredeki ekili tarım arazilerine sıçraması önlenirken, olayda yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeninin araştırılıyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı