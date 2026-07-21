Haberler

Burdur'da hasat yapan biçerdöver alevlere teslim oldu

Burdur'da hasat yapan biçerdöver alevlere teslim oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde seyir halindeyken motor bölümünden alev alan biçerdöver, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında biçerdöverde maddi hasar oluşurken yaklaşık 1 dönümlük anız alanı da zarar gördü.

Burdur'un Bucak ilçesinde seyir halindeyken alev alan biçerdöver itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında biçerdöverde maddi hasar meydana gelirken, yaklaşık 1 dönümlük anız alanı da zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Bucak ilçesine bağlı Karaaliler köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle biçerdöverde yangın çıktı. Motor bölümünden yükselen alevleri fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangında biçerdöverde maddi hasar meydana gelirken, yaklaşık 1 dönümlük anız alanı da yanarak zarar gördü. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangının çevredeki ekili tarım arazilerine sıçraması önlenirken, olayda yaralanan olmadı.

Yangının çıkış nedeninin araştırılıyor. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com Özel: Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum

Özgür Özel'in yeni parti ilanına Kılıçdaroğlu cephesinden ilk yorum
Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası Murat Bakan, CHP'den istifa etti

Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den ilk vekil istifası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel ile yeni partiye geçecek vekiller belli oldu! İşte isim isim o liste

Yeni partiye geçecek vekiller belli oldu! İşte isim isim o liste
FIFA'nın Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödeyeceği tazminat belli oldu

Gelsin dolarlar! En yüksek meblağı Fenerbahçe'ye ödeyecekler
Rihanna'dan sürpriz hamle! Ankara Havalimanı'nı takibe aldı

Rihanna'dan sürpriz hamle! Ankara Havalimanı'nı takibe aldı
İsrail, Trump'a en yakın ismi hedefe koydu: Netanyahu ile görüşmesini engelliyor

İsrail, Trump'a en yakın ismi hedefe koydu
CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken afiş

CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken afiş
Geri sayım başladı! 30 milyon Euro'luk transfer

İkna olundu ve geri sayım başladı! 30 milyon Euro'luk dev transfer
Penseyi silah gibi gösterip şoförü tehdit eden yolcu yakalandı

Elindeki silahla otobüs şoförünü tehdit etti, gerçek bambaşka çıktı