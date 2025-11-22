Haberler

Bucak'ta Sazlık Alanında Yangın Çıktı

Güncelleme:
Burdur'un Bucak ilçesinde İncirdere köyü yakınlarında çıkan sazlık yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, bilinmeyen bir nedenden dolayı meydana geldi.

Burdur'un Bucak ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Bucak ilçesine bağlı İncirdere köyünde bulunan sazlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sazlık alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - BURDUR

