Haberler

Burdur'da kerpiç evin duvarı çöktü

Burdur'da kerpiç evin duvarı çöktü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde kullanılmayan bir kerpiç evin yan duvarı çöktü. Olayda yaralanma yaşanmadı, güvenlik önlemleri alındı.

Burdur'un Bucak ilçesinde kullanılmayan kerpiç evin yan duvarı çöktü. Olayda yaralanan olmazken, ev çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Olay, gece saatlerinde Bucak ilçesi Çukur Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan kerpiç evin yan duvarı henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Sesi duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmadığı anlaşılırken, ekipler evin etrafında güvenlik önlemi aldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit

İç savaşa ramak kala ABD'den komşu ülkeye yeni tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu

Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'na büyük jest

O şehrimizin takımına büyük jest! Otobüs hediye etti
Galatasaray ilk transferini gerçekleştirdi

Ve mutlu son! Galatasaray ilk transferini yaptı
Meteoroloji'den Türkiye'nin 4'te 3'üne 'sarı' kodlu uyarı

Türkiye'nin 4'te 3'ü için kritik uyarı! Harita sarıya döndü
Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu

Fenerbahçelilere üzücü haber! Bitti denen transfer iptal oldu
ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı

ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
7 yıldır bitmeyen yolun köprü ayakları samanlığa döndü

7 yıldır bitmeyen yolu vatandaşlar bakın nasıl değerlendirdi