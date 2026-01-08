Burdur'da kerpiç evin duvarı çöktü

Burdur'un Bucak ilçesinde kullanılmayan kerpiç evin yan duvarı çöktü. Olayda yaralanan olmazken, ev çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Olay, gece saatlerinde Bucak ilçesi Çukur Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan kerpiç evin yan duvarı henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Sesi duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmadığı anlaşılırken, ekipler evin etrafında güvenlik önlemi aldı. - BURDUR