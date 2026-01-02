Haberler

Burdur'da seyir halindeki kamyonette yangın

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde seyir halindeyken bir kamyonetin lastiğinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, sürücünün aracı kenara çekmesi sonrası kontrol altına alındı ve yaralanma olmaksızın maddi hasar meydana geldi.

Burdur'un Bucak ilçesinde seyir halindeyken kamyonetin lastiğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 08.30 sıralarında Bucak ilçesi Yetmişevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya'dan Burdur yönüne seyreden 07 AYP 966 plakalı kamyonetin lastiği alev aldı. Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaralanan olmazken kamyonette maddi hasar meydana geldi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

Trump, komşudaki olaylara adeta benzin döktü: Ateş etmeye hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi

Adnan Oktar mahkemeleri bıktırdı! MİT'e çok konuşulacak PKK talebi
Abdülkerim Bardakcı imzayı atıyor

Abdülkerim imzayı atıyor
LvbelC5 izleyen Gupse Özay'ın mimikleri sosyal medyayı salladı

Şarkı söyleyen kişiye bakışları programa damga vurdu
Acun Ilıcalı'nın takımı 5 maç sonra sahasında yenildi

Dün gece aldığı haberle neye uğradığını şaşırdı
En zengin iş insanları listesinde çarpıcı değişim! Erdemoğlu artık listede yok

Zenginler listesinde büyük değişim! 3 yıl önce zirvedeydi artık yok
Arda Güler için çılgın teklif

Çuvalla para verecekler! Arda için çılgın teklif