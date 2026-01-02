Burdur'da seyir halindeki kamyonette yangın

Burdur'un Bucak ilçesinde seyir halindeyken kamyonetin lastiğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 08.30 sıralarında Bucak ilçesi Yetmişevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya'dan Burdur yönüne seyreden 07 AYP 966 plakalı kamyonetin lastiği alev aldı. Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürülen yangında yaralanan olmazken kamyonette maddi hasar meydana geldi. - BURDUR