Bucak'ta Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Bucak'ta Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen kazada, U dönüşü yapmak isteyen kamyonet ile motosiklet çarpıştı. 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün gece saat 23.55 sıralarında Bucak ilçesi Alaattin Mahallesi'nde bulunan Cumartesi Pazarı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U dönüşü yapmak isteyen 15 ABG 114 plakalı kamyonet ile 15 ADD 338 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Kerem G. (20) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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