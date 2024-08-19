Bucak'ta çıkan yangında ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Anbahan köyünde çıkan yangında bir ev ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Bucak ilçesi Anbahan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zeynep Duran'a ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev ve depo olarak kullanılan evin alt katında bulunan saman balyaları yanarak kullanılamaz hale geldi. - BURDUR