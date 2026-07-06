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Burdur'da beton mikseri devrildi: 2 yaralı

Burdur'da beton mikseri devrildi: 2 yaralı
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Burdur'un Bucak ilçesinde kontrolden çıkan beton mikserinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan bir kişiyi yaklaşık 1 saatlik çalışmayla kurtardı.

Burdur'un Bucak ilçesinde devrilen beton mikserindeki 2 kişi yaralandı. İtfaiye araçta sıkışan yaralıyı çıkarmak için zamanla yarıştı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Bucak'a bağlı Kuyubaşı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan K. idaresindeki 15 ADU 523 plakalı beton mikseri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü kendi imkanları ile araçtan çıkarken yanındaki Alper Ç. itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çabasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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