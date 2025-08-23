Bucak'ta Apartman Bahçesinde Yangın: 30 Balya Saman ve Kereste Yandı

Bucak'ta Apartman Bahçesinde Yangın: 30 Balya Saman ve Kereste Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bucak ilçesinde bir apartmanın bahçesinde çıkan yangında 30 balya saman ve kereste yanarak zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde bir apartmanın bahçesinde çıkan yangında 30 balya saman ve keresteler yandı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Bucak ilçesi Barbaros Mahallesi Kırınçay Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçedeki kereste ve saman balyaları yanmaya başladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında 30 balya saman ve keresteler zarar gördü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Turgutlu'da üzüm hasadı başladı! Kadınlar av tüfekleriyle nöbet tutuyor

Kadınlar, av tüfekleriyle her gece böyle nöbet tutuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merih Demiral'e İtalya'dan dev talip

Gerçekleşirse çok konuşulur! Merih'e dev talip
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.