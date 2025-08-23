Bucak'ta Apartman Bahçesinde Yangın: 30 Balya Saman ve Kereste Yandı

Burdur'un Bucak ilçesinde bir apartmanın bahçesinde çıkan yangında 30 balya saman ve keresteler yandı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Bucak ilçesi Barbaros Mahallesi Kırınçay Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçedeki kereste ve saman balyaları yanmaya başladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında 30 balya saman ve keresteler zarar gördü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - BURDUR