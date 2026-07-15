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Buca'daki yangına havadan ve karadan müdahale

Buca'daki yangına havadan ve karadan müdahale
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İzmir'in Buca ilçesi çevreyolu Gökdere mevkiinde otoban kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Buca ilçesi çevreyolu Gökdere mevkiinde, otoban kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın, Buca ilçesi çevreyolu Gökdere mevkiindeki otoban kenarında bulunan ağaçlık alanda saat 12.55 sıralarında çıktı. Alevlere ilk müdahale saat 13.05'te gerçekleştirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, yangının daha geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla havadan ve karadan müdahalesini sürdürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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