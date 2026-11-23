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İzmir'in Buca ilçesinde otoyol üzerinde motosikletiyle akrobatik hareketler yapan sürücüye 48 bin 500 lira idari para cezası uygulanarak ehliyeti daimi olarak iptal edildi. Olayla ilgili sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

İzmir Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik yaptığı çalışmalarda, 20.11.2026 günü saat 03.00 sıralarında Buca Otoyolu Kutlutaş Köprüsü üzerinde motosikletiyle akrobatik hareketler yaptığı sosyal medya görüntülerinden belirlenen U.S.G. (20) yakalandı. Ekiplerce yapılan incelemede, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında motosikletle akrobatik hareket yapmak ve kask takmamak ihlallerinden sürücüye toplam 48 bin 500 lira trafik idari para cezası kesildi. Sürücünün motosikleti 60 gün süreyle trafikten men edilirken, aday sürücü olması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

Şüpheli hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı