İzlemeye yürek dayanmaz! Vicdansız adam, 5 yaşındaki çocuğunu acımasızca dövdü

Kırşehir Güneykent'te R.V. (55) adlı şahsın Azerbaycanlı ikinci eşi A.V.'den olan oğluna uyguladığı şiddet kan dondurdu. Sık sık alkol alıp 5 yaşındaki oğlu M.V.'ye şiddet uyguladığı öğrenilen şahsın, görüntülerde acımasızca oğluna vurduğu görülüyor.

ANNE ŞİDDETİ BELGELEDİ

Karısına boşansa bile çocuğunu alamayacağı şeklinde tehditler savuran şahsın, durup dururken küçük çocuğuna da şiddet uyguladığı belirtildi. Annenin kayıt altına aldığı söz konusu video ile yapılan ihbar sonrası acımasız baba, hapse girdi. Ancak aile, şahsın kısa bir süre sonra cezaevinden çıkıp yeniden şiddet uygulaması ihtimalinden dolayı endişe içinde.

TRAVMA NEDENİYLE KONUŞAMIYOR

Vicdanları yaralayan videoda babası tarafından acımasızca dövülen küçük çocuğun, dayak nedeniyle psikolojisinin bozuk olduğu öğrenildi. Olayın yargıya intikal etmesinin ardından anne ve oğlu korumaya alındı. Eşinin daha önce defalarca çocuğuna şiddet uyguladığını ileri süren anne, kocasından şikayetçi oldu. 5 yaşındaki çocuğun ise şimdilerde gördüğü şiddet nedeniyle konuşamadığı belirtildi.