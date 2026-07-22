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Brüksel'den gelen yolcu uçağı Çanakkale Havalimanı'na iniş yaptı

Brüksel'den gelen yolcu uçağı Çanakkale Havalimanı'na iniş yaptı
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Brüksel'den İstanbul'a giden yolcu uçağı, İstanbul'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Çanakkale Havalimanı'na güvenli iniş yaptı. Yolculara ikram yapıldı, uçağın saat 22.30'da tekrar kalkması planlanıyor.

Brüksel'den kalkan yolcu uçağı İstanbul'daki olumsuz hava şartları nedeniyle Çanakkale Havalimanı'na güvenli iniş yaptı.

Brüksel'den İstanbul'a giden yolcu uçağı olumsuz hava şartları nedeniyle saat 19.00 sıralarında Çanakkale Havalimanı'na güvenli iniş yaptı. Yolcular havalimanına ait dış hatlar salonunda ağırlanırken, içecek ve kumanya ikramı yapıldı. Uçağın saat 22.30'da tekrar kalkış yapacağı öğrenildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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