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Brezilya'da Şiddetli Yağışların Neden Olduğu Sellerde Ölü Sayısı 13'e Yükseldi

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Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi. Sivil savunma ekipleri, kaybolan 21 kişiden hala haber alınamadığını belirtti.

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 13'e yükseldi.

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde can kaybı yükseldi. Yetkililer, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e yükseldiğini açıkladı. Rio Grande do Sul, eyaletinde felaket durumu ilan edildi.

Sivil savunma ekipleri, kaybolan 21 kişiden hala haber alınmadığını belirterek, eyaletteki 134 şehirde 5 bin 257 kişinin yerinden olduğu ifade edildi. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, sellerden etkilenen bölgeleri ziyaret edecek. - BRASILIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Rio Grande Do Sul Brezilya Rio Doğal Afetler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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