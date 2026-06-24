Haberler

Brezilya'da sıcak hava balonu havada alev aldı: 8 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brezilya'nın Santa Catarina eyaletinde 22 kişiyi taşıyan sıcak hava balonunun havada alev alması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi kurtarıldı.

Brezilya'nın güneyindeki Santa Catarina eyaletinde 22 kişiyi taşıyan sıcak hava balonunun havadayken alev alması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya'da Pazar günü korkunç bir kaza yaşandı. Ülkenin güneyindeki Santa Catarina eyaletinde 21 kişiyi taşıyan sıcak hava balonunda yangın çıktı. Havadayken alev alan balonun yere çakılması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Santa Catarina Hükümeti Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, pilot da dahil olmak üzere 13 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

Eyalet Polisi Tiago Luiz Lemos gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hayatta kalanlardan biri olan pilota göre, sepetin içinde bir yangın çıktı. Bunun üzerine pilot balonu alçaltmaya başladı ve yere oldukça yaklaştığında yolculara atlamaları yönünde talimat verdi. İnsanlar atlamaya başladı, ancak bazıları bunu başaramadı. Alevlerin büyümesi ve ağırlık değişimi nedeniyle balon yeniden yükseldi. Daha sonra taşıma gücünü kaybederek yere düştü" ifadelerini kullandı.

Yetkililer kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı. - BRASILIA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Alper Yeğin'in Erdoğan Bayraktar'ı ziyareti büyük tartışma yarattı

O da mı AK Parti'ye geçiyor? Sürpriz ziyarete manidar soru

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu

Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
Altın fiyatlarında deprem! Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi

Altında deprem! Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi
Sapkınlıkta son nokta! Metrelerce yükseklikte komşusunu gözetledi

Bu artık son nokta! Ne yaptığını öğrenince sinirden çıldıracaksınız
AK Parti'den kritik açıklama! 'Terörsüz Türkiye' için yeni yasal çerçeve geliyor

Gözler Meclis'te! Terörsüz Türkiye hedefi için yasal çerçeve geliyor
Ankara'daki operasyondan yeni detay! Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi

Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi
Aziz Yıldırım'dan büyük bomba! Süper Lig'de tarihi takas, İsmail Kartal onayı verdi

Vedat'ın ardından bir bomba daha! Süper Lig'de tarihi takas

Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı

Köye yerleşmişti! Rock müziğin asi kızı yıllar sonra görüntülendi