Brezilya'da Sel Felaketinde Ölü Sayısı 66'ya Yükseldi

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi.

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletini vuran sel felaketinde bilanço artıyor. Şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi. Yerel yetkililer, 101 kişinin kayıp olarak bildirildiğini açıklarken, 80 bin kişinin evlerinden ayrılmak zorunda kaldığını aktardı. Uruguay ve Arjantin sınırındaki eyalette yaklaşık 500 kasaba yağışlardan etkilendi, birçok bölgede yollar ve köprüler hasar gördü.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın bugün tekrar selden etkilenen bölgeleri ziyaret etmesi bekleniyor. - RİO GRANDE