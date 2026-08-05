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Sao Paulo'da Kimya Fabrikasında Yangın ve Patlamalar

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Brezilya’nın Sao Paulo metrobol bölgesindeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı, art arda patlamalar meydana geldi.

Brezilya'nın Sao Paulo metrobol bölgesindeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı, art arda patlamalar meydana geldi. Zehirli duman nedeniyle çevredeki 150 kişi evlerinden tahliye edildi.

Brezilya'nın Sao Paulo metropol bölgesindeki bir solvent tesisinde öğle saatlerinde yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, tesiste üst üste 3 patlama meydana geldi. Bölgeden alev ve yoğun duman yükseldi. Sao Paulo itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre can kaybı yaşanmadı. Zehirli duman nedeniyle çevredeki evlerden 150 kişi tahliye edildi.

Fabrikada her biri yaklaşık 31 metreküp kapasiteli 24 adet solvent depolama tankı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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