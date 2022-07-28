Brezilya'da dolumu yapılan otomobilin LPG tankı patladı 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

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Brezilya'da dolumu yapılan otomobilin LPG tankı patladı 1 ölü, 1 yaralı

Brezilya'da dolumu yapılan otomobilin LPG tankı patladı 1 ölü, 1 yaralı

Brezilya'da bir otomobilin LPG tankının dolum sırasında meydana gelen patlama sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Brezilya'da bir otomobilin LPG tankının dolum sırasında meydana gelen patlama sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirdi. İstasyondaki bir otomobilin LPG tankı, dolum sırasında bomba gibi patladı. Aracın parçaları havaya uçarken, istasyonun çatı kaplaması da yerle bir oldu. Aracın sürücüsü 67 yaşındaki Mario Magalhaes Penha patlamanın şiddetiyle savrulurken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ön yolcu kapısının yanında duran eşi Andreia Magalhaes ise yaralandı. Korkunç anlar istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. - RIO DE JANEIRO

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