Brezilya Başkanı Lula, Suikast Girişimini Açıkladı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 2022'de göreve gelmesinden günler önce kendisinin "zehirlemeye" çalışıldığını açıkladı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 2022'de göreve gelmesinden günler önce kendisine suikast girişiminde bulunulduğunu açıkladı. Lula, kendisini "zehirlemeye" çalıştıklarını ve bunun başarısız olduğunu belirterek, hayatı için şükrettiğini söyledi. Lula, kendisini kimlerin zehirlemeye çalışanların kim olduğunu paylaşmadı. - BRASILIA