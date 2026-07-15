Haberler

Kamyonet devrildi sürücü yaralı kurtuldu

Kamyonet devrildi sürücü yaralı kurtuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Bozyazı ilçesinde karşı şeride geçerek devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler sürücüyü kurtararak hastaneye kaldırdı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde karşı şeride geçerek devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı Bozyazı Limanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anamur'dan Bozyazı istikametine seyir halinde olan P.G. idaresindeki 33 ABL 908 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti. Kamyonet karşı şeritte yol kenarında devrildi. Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haluk Levent, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Haluk Levent için savcılık kararını verdi! Sıra mahkemede
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnşaatta işçiler birbirine girdi: 3 yaralı

İşçilerin öldüresiye kavgası kamerada! Çok sayıda yaralı var
Depozito iade makinesinin içi ilk kez görüntülendi: Atılan şişeler böyle ayrıştırılıyor

İçi ilk kez görüntülendi! Atılan şişeler böyle ayrıştırılıyor
ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu yakınlarında 6 İHA düşürüldü

Görüntü burnumuzun dibindeki başkonsolosluktan! Gökyüzünde belirdi
Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda yangın

Görüntüler hiç iyi değil! Alevler saatlerdir söndürülemiyor
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli

Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak

En büyük arzularından birine sonunda kavuştu! Hem de altından
Meclis oturumunda arbede! AK Partili ismin sözleri, CHP'lileri çıldırttı

Elindekini AK Partili isme fırlattı