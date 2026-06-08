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Bilecik'te bir araç ve 2 şahıs üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi

Bilecik'te bir araç ve 2 şahıs üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde durdurulan bir araç ve 2 şahıs üzerinde yapılan aramada sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir araç ve 2 şahıs üzerinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan bir araç ve araçta bulunan 2 şahıs üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda muhtelif miktarda sentetik ecza (gerica) maddesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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