Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Güncelleme:
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir şahıs gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde muhtelif miktarda esrar maddesi ele geçirildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bozüyük Büro Amirliğince Bozüyük ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında bir şahsın üzerinde ve çevresinde yapılan kontrollerde muhtelif miktarda esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
