Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Bozüyük Narkotik Büro Amirliği ekiplerince Bozüyük ilçesinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda şüpheli bir şahsın üzerinde ve bulunduğu alanda yapılan aramalarda muhtelif miktarda metamfetamin maddesi ile cam aparat (boru) ele geçirildi. Operasyon kapsamında 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı