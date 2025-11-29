Haberler

Bozüyük'te Trafik İçin Tek Yön Düzenlemesi

Bozüyük'te Trafik İçin Tek Yön Düzenlemesi
Güncelleme:
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Çarşı Mahallesi'nde araç trafiğini düzenlemek amacıyla yeni bir tek yön uygulaması hayata geçiriliyor. Düzenleme, 01 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde trafikte yeni düzenleme yapıldı.

Bozüyük'ün Çarşı Mahallesi'nde trafik düzenini sağlamak amacıyla yeni tek yön uygulaması hayata geçiriliyor. Bozüyük Çarşı Mahallesi'nde, Atatürk Caddesi, Saraycık Kavşağı, Üst Demir Yolu Caddesi ve Sarı Ali Sokak arasında kalan bölgede araç trafiğinin daha sağlıklı ve düzenli bir şekilde akması için yeni bir düzenleme yapıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bozüyük Çarşı Mahallesi'nde Ürgen Paşa Caddesi Osmarlı Sokak Kavşağı'na kadar tek yön, Osmarlı Sokak Ürgenpaşa Caddesi Kavşağı'ndan başlayarak Saraycık Caddesi Kavşağı'na kadar tek yön, Üst Demir Yolu Caddesi Saraycık Caddesi Kavşağı'ndan başlayarak Sarı Ali Sokak Kavşağı'na kadar tek yön ve Sarı Ali Sokak Üst Demir Yolu Caddesi Kavşağı'ndan başlayarak Atatürk Caddesi Kavşağı'na kadar tek yön olacak şekilde karar alınmıştır" denildi.

Öte yandan bu uygulama 01 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe girecektir. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
