Bozüyük'te orman yangını kontrol altında

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle üst kısmındaki Kızıltepe eteğinde çıkan yangın özellikle helikopter ve diğer ekipmanların müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı