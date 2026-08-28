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Bozüyük'te orman yangını kontrol altında

Bozüyük'te orman yangını kontrol altında
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, helikopter ve ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle üst kısmındaki Kızıltepe eteğinde çıkan yangın özellikle helikopter ve diğer ekipmanların müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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