Bilecik'te öğrencilere okul geçidi görevlisi eğitimi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nda 12 yaşını doldurmuş öğrencilere yönelik trafik kurallarını öğretmeyi amaçlayan okul geçidi görevlisi eğitimi düzenlendi. Eğitim ile öğrencilerin sorumluluk bilinci kazanmaları ve güvenliğin artırılması hedefleniyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nda, 12 yaşını doldurmuş öğrencilere yönelik okul geçidi görevlisi eğitimi gerçekleştirildi. Eğitimle öğrencilerin trafik kurallarını öğrenmeleri, sorumluluk bilinci kazanmaları ve okul çevresinde güvenliğin artırılmasına katkı sağlamaları amaçlandı. Eğitim programı kapsamında öğrencilere okul geçidi görevlisinin görev ve sorumlulukları anlatılırken, uygulamalı çalışmalarla trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı. Eğitimin ardından öğrencilere görevli kartları teslim edilerek okul geçidi görevlisi olarak görevlerine başlamaları sağlandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Öğrencilerimizin erken yaşta trafik bilinci kazanması ve okul çevresinde güvenliğin sağlanması büyük önem taşıyor. Bu eğitimlerle hem öğrencilerimizin sorumluluk duygusu gelişiyor hem de trafik güvenliğine katkı sağlanıyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
