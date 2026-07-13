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Kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücüsü yaralandı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza sonrası sürücü hastaneye başvurdu, soruşturma başlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bozüyük ilçesine bağlı Yeniçepni köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Harun K. idaresindeki 11 ABY 322 plakalı motosiklet, sürücüsünün bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerinden kendi imkanlarıyla ayrılarak Bozüyük Devlet Hastanesi'ne başvurduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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