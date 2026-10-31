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Bozüyük'te kapalı pazarda 102 vatandaşa dolandırıcılık uyarısı yapıldı

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Bozüyük'te kapalı pazarda 102 vatandaşa dolandırıcılık uyarısı yapıldı
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Bozüyük'te polis ekipleri Kapalı Semt Pazarı'nda 102 vatandaşa ulaştı. Bilgilendirmede dolandırıcılık yöntemleri ve korunma yolları, evden hırsızlığa karşı önlemler, KADES ile kadına yönelik şiddetle mücadele anlatıldı, broşür dağıtıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından Kapalı Semt Pazarı'nda gerçekleştirilen çalışmada 102 vatandaşa ulaşıldı. Bilgilendirme faaliyetinde vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri ve korunma yollarının yanı sıra evden hırsızlığa karşı alınabilecek önlemler, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında bilgi verildi.

Ekipler tarafından genel güvenlik tedbirleri hakkında da bilgilendirme yapılırken vatandaşlara konuyla ilgili broşür dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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