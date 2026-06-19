Haberler

Bilecik'te bir işçi elini mikser makinesine kaptırdı

Bilecik'te bir işçi elini mikser makinesine kaptırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir işletmede çalışan işçi, seramik yapıştırıcı karıştırdığı mikser makinesine elini kaptırdı. Sağ elinde ciddi doku kaybı ve kopmalar oluşan işçi, hastanede tedavi altına alındı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir işçi elini mikser makinesine kaptırdı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Poyra Köyü mevkiinde bulunan bir işletmede iş kazası meydana geldi. İşletmede çalışan Serkan T.'nin, seramik yapıştırıcı malzemelerini karıştırdığı mikser makinesine müdahale etmek istediği sırada elini makineye kaptırdı. Kaza sonucu yaralanan işçinin sağ el başparmağının olmadığı, işaret parmağının ikinci boğumdan itibaren koptuğu, üçüncü parmağında kesi, ikinci parmağında doku kaybı ve avuç içinde kemiklere kadar doku kaybı oluştuğu belirtildi.

Yaralı işçi Bozüyük Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

WhatsApp Türkiye'de paralı oldu! İşte aylık ücreti

Milyonlar şokta! WhatsApp Türkiye'de paralı oldu, işte ücreti
Milyonların izlediği konserin bedeli ağır oldu! 74 kırbaç cezası verildi

Milyonların izlediği konserin bedeli ağır oldu! 74 kırbaç cezası verildi
İsmail Kartal kararı sonrası Aziz Yıldırım'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde

İsmail Kartal kararı sonrası yıllar önceki sözleri yeniden gündemde
Ali Ağaoğlu'nun 36 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı

36 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlenmiş
İlk kez dışarı çıkan buzağı, kendini göle vurdu

İlk kez dışarı çıkınca kendini göle vurdu, sandalla peşine düştüler
Artvin'de sağanak sonrası dereler taştı

Artvin’de sağanak sonrası dereler taştı, yollar su altında kaldı
Bilecik'te dev sazan balığı yakalandı

Nehirde oltasına takıldı, gören dönüp bir daha baktı