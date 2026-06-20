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Bilecik'te drone destekli trafik denetimi

Bilecik'te drone destekli trafik denetimi
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, motosiklet sürücülerine yönelik drone destekli trafik denetimleri yapıldı; kask ve hız kuralları hatırlatıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 4 farklı uygulama noktasında, 3 farklı zaman diliminde yürütülen çalışmalara drone desteği de sağlandı. Motosiklet sürücülerinin trafik kurallarına uyumunun artırılması, güvenli sürüş kültürünün yaygınlaştırılması ve olası trafik kazalarının önlenmesi amacıyla yapılan denetimlerde sürücüler kontrol edildi. Çalışmalar kapsamında kask kullanımı, koruyucu ekipman kullanımı ve hız limitlerine uyulması konularında sürücülere bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan, denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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