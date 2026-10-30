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Bozüyük'te 52 öğrenciye güvenli internet ve akran zorbalığı eğitimi verildi

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Bozüyük'te 52 öğrenciye güvenli internet ve akran zorbalığı eğitimi verildi
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Bozüyük'te yatılı eğitim gören 52 öğrenciye güvenli internet, akran zorbalığı ve polislik mesleği hakkında bilgilendirme yapıldı. Mustafa Şeker Anadolu Lisesindeki etkinlikte öğrencilerin dijital risklere karşı farkındalık kazanması amaçlandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 52 öğrenciye güvenli internet ve akran zorbalığı eğitimi verildi.

Bozüyük'te yatılı eğitim gören 52 öğrenciye güvenli internet kullanımı, akran zorbalığı ve polislik mesleği hakkında bilgilendirme yapıldı. Bozüyük Toplum Destekli Polislik ve Çocuk Büro Amirliği ekipleri tarafından Mustafa Şeker Anadolu Lisesinde düzenlenen çalışmada, öğrenciler dijital ortamda karşılaşabilecekleri riskler konusunda bilgilendirildi. Güvenli internet kullanımı hakkında bilgi verilen etkinlikte, akran zorbalığına karşı farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Polis ekipleri ayrıca öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgi verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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