Bilecik'te genç kadın evinde ölü bulundu

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde genç kadın evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük ilçesine bağlı Çokçapınar köyünde ikamet eden Rahime Teski (33) yakınları tarafından evindeki yatağında hareketsiz halde bulundu. Ardından olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, kadının vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı, ölümün doğal nedenlerle meydana geldiğinin değerlendirildiği öğrenildi. Öte yandan, Rahime Teski'nin çocukluğundan bu yana sara hastası olduğu ve sık sık nöbet geçirdiği bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı