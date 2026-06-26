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Bilecik'te 280 motosiklet sürücüsü denetlendi

Bilecik'te 280 motosiklet sürücüsü denetlendi
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde emniyet ekipleri, drone ve KGYS desteğiyle 280 motosiklet sürücüsünü denetledi. Sürücülere trafik kuralları ve koruyucu ekipman kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 280 motosiklet sürücüsü denetlendi.

Bozüyük ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince drone ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) desteğiyle şok motosiklet uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya 9 ekip ve 27 personel katılırken, denetimlerde 280 motosiklet sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde sürücülere koruyucu ekipman kullanımı, hız limitlerine uyulması ve trafik kurallarına riayet edilmesi konularında bilgilendirme yapıldı.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, trafik güvenliğini artırmaya yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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