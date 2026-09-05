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Kırşehir'de Hayvan Yüklü Tır Devrildi

Kırşehir'de Hayvan Yüklü Tır Devrildi
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Kırşehir'in Boztepe ilçesinde hayvan yüklü bir tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, hayvanlar güvenli alana alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde hayvan yüklü tır yan yattı.

Kaza; Boztepe ilçesi Karacaören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir içi nakliyat yapan sürücü C.O. idaresindeki 38 ABH 511 plakalı hayvan yüklü tır, Kırşehir'den Boztepe ilçesine hayvan götürdüğü sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Kazada sürücü C.O. araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve emniyet ekipleri sevk edildi. Ekipler yol üzerinde güvenlik tedbiri alırken tırda bulunan hayvanlar ise araçtan çıkarılarak güvenli alana alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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