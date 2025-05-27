Bozova'da Yangın Balık Üretim Tesisine Sıçramadan Söndürüldü

Bozova'da Yangın Balık Üretim Tesisine Sıçramadan Söndürüldü
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Atatürk Baraj Gölü yakınlarında çıkan yangın, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından balık üretim tesisine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki Atatürk Baraj Gölü yakınlarında çıkan yangın, balık üretim tesisine sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki Atatürk Baraj Gölü yakınlarında bulunan otluk alanda çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı. Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek balık üretim tesisine sıçramadan söndürüldü.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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