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Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 48 AHU 760 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 4 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Abdurrahim Kılıç ile İlhan Yıldırım, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 yaralının ise hastanedeki tedavileri sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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